Es hatte ein Skitag bei schönstem Wetter werden sollen - der allerdings tragisch endete. Nach mehreren Lawinenabgängen an verschiedenen Stellen im deutsch-österreichischen Grenzgebiet waren am Sonntag zunächst zwei Tote zu beklagen. Im Tiroler Ort Kühtai wurde am Samstag ein Wintersportler von den Schneemassen getötet. Aufsehen erregte eine weitere Lawine hier bei Reutte, die ebenfalls am Samstag abging. Der Ort selbst liegt in Tirol, der Abgang ereignete sich aber auf deutscher Seite. Auch hier starb nach Angaben der Polizei eine Person, demnach ein 42-jähriger Mann aus Cham in der Oberpfalz. Axel Heise ist der Lawine knapp entgangen. „Die Lawine war schon unten, wir sind an der Lawine vorbeigefahren. Meine Freundin ist hinuntergeflogen worden. Die Lawine ist links von uns abgerutscht. Wir haben nur gesehen, als das passiert gewesen ist. Wir haben dem Hubschrauber gezeigt, dass wir nicht betroffen sind." Durch die Lawine, die sich auf dem Weg ins Tal in drei Bahnen geteilt hatte, wurden am Samstag mehrere Menschen verletzt, Rettungshubschrauber und Suchmannschaften waren im Einsatz, österreichische und deutsche Retter waren daran beteiligt. Die Suche nach Überlebenden war am Samstag bei einbrechender Dunkelheit zunächst abgebrochen worden.