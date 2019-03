Ein Verdächtiger wird in Handschellen aus einem schrottreifen Fahrzeug gezogen. Er wurde festgenommen, im Zusammenhang mit einer tödlichen Schießerei am Mittwoch im Berufsverkehr von Seattle. "Um 4:10 Uhr heute Nachmittag reagierten unsere Einheiten auf eine Lage, die als 'Scene of violence' bezeichnet wird. Da bedeutet im allgemeinen etwas sehr schlimmes. Binnen vier Minuten waren unsere Einheiten am Tatort und begannen, die Situation zu bewerten und zu beurteilen. Am Ende hatten wir insgesamt fünf Verletzte. " Ein Mann habe sich laut Polizei einem Fahrzeug an einer Kreuzung genähert, und auf den Fahrer geschossen, bevor er das Feuer auf einen Bus eröffnete. Der Busfahrer wurde getroffen, konnte den Bus jedoch vom Angreifer weglenken. Der Schütze entführte dann einen Toyota Prius. Ein Augenzeuge. "Der Kerl zieht seine Waffe und läuft einfach los und versucht, Autos anzuhalten. Mit der Waffe in der Hand geht er einfach auf sie zu. Er ging zu einem kleinen, braunen Prius und versuchte, den Fahrer dazu zu bringen, die Tür zu öffnen. Als der das nicht tat, oder ihn nicht verstand, schoss er ihm einfach ins Gesicht. " Der Schütze stieg in das Fahrzeug und versuchte, davonzufahren, kollidierte allerdings mit einem weiteren Fahrzeug, dessen Fahrer dabei ums Leben kam. Der Verdächtige wurde in ein Krankenhaus gebracht, ist aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Nahverkehrs-Behörde von King County hatte der Busfahrer einen Notruf ausgelöst, dass er von einem Schuß getroffen wurde. Die zwölf Passagiere des Busses seien nicht verletzt worden.