Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie hat die IG Metall „zwei Wochen der Unruhe" angekündigt, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Ein erster Warnstreik hat am Montag in Dortmund begonnen. Die Gewerkschaft hatte am Freitag die Verhandlungsgespräche nach nur einer Viertelstunde mit der Begründung abgebrochen, die Arbeitgeber hätten kein Angebot vorgelegt. Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Knut Giesler sagte dazu: "Die Belegschaften sind ziemlich sauer, weil wenn in drei Verhandlungsrunden kein Angebot vorgelegt wird, ist das keine Wertschätzung, das was die Stahlkolleginnen und Kollegen in den letzten Wochen und Monaten getan haben. Deshalb sind sie sauer und kommen hier heute auch auf die Straße." Die Gewerkschaft fordert für die 72.000 Beschäftigten der Branche im Nordwesten sechs Prozent mehr Lohn und die Einführung einer zusätzlichen Urlaubsvergütung von 1800 Euro, die auch in Freizeit umgewandelt werden könnte. Die Arbeitgeberseite hatte am Freitag mit Unverständnis auf die Androhung von Streiks reagiert, ein Sprecher sagte, das Verhalten der Gewerkschaft sei nicht konstruktiv. Streikender Ralf Eckhardt sagt: "Das ist doch jedes Mal so. Von Verhandlung zu Verhandlung geht es, und irgendwann kommen wir auf den Punkt, wo wir sagen, knicken doch ein und wir sind wieder ein Stück weit nach vorne gekommen. Und darum geht's." Die nächste Verhandlungsrunde ist am 18. Februar geplant.