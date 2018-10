Nach dem Tod eines zu Unrecht inhaftierten Syrers in der JVA Kleve wächst der Druck auf den nordrhein-westfälischen Justizminister. Ende September war der Mann, der aufgrund einer Verwechslung wochenlang im Gefängnis saß, bei einem Zellenbrand gestorben. Die Behörden hatten zunächst mitgeteilt, der 26-Jährige habe den Brand selbst gelegt, um Suizid zu begehen. Es habe keinen Notruf aus der Zelle gegeben. Nach Informationen des WDR soll in einem internen Bericht des Justizministeriums aber nun die Rede davon sein, dass die Zellen-Gegensprechanlage doch betätigt worden sei. Oberstaatsanwalt Günter Neifer sagte am Freitag in Moers: "Wir wissen, dass im Haftraum des syrischen Staatsangehörigen eine Gegensprechanlage installiert war und ist. Wir prüfen im Rahmen unserer Ermittlungen, ob, wann und durch wen diese Gegensprechanlage benutzt wurde und gegebenenfalls, wenn dies so war, durch wen deaktiviert wurde." Laut Neifer wird auch gegen sechs Polizeibeamte wegen des Vorwurfs der Freiheitsberaubung ermittelt. "Wir prüfen, was da schiefgelaufen sein kann im Zusammenhang mit der Inhaftierung und Festnahme des syrischen Staatsangehörigen, ob und wenn ja durch wen welche Fehler begangen wurden, um es schließlich dann auch strafrechtlich bewerten zu können. Daneben haben wir ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen eine Person aus dem medizinischen Bereich der Justizvollzugsanstalt Kleve. Wir haben Hinweise dafür, dass über den Gesundheitszustand des syrischen Staatsangehörigen Erkenntnisse vorlagen und diese Erkenntnisse pflichtwidrig nicht weitergegeben worden sind an Stellen, die über die Anordnung beziehungsweise Aufhebung von Sicherungsmaßnahmen zu entscheiden hatten, beispielsweise die besondere Beobachtung von Gefangenen." Unterdessen fordert Die SPD-Nordrhein-Westfalen den Rücktritt von Justizminister Peter Biesenbach, CDU. Der SPD-Fraktionsvize im Landtag, Sven Wolf, sagte, Biesenbach sei nicht gewillt, den Fall lückenlos aufzuklären. "Zunächst heißt es in einem Bericht auf unsere ausdrückliche Nachfrage, ob dieser zu Unrecht inhaftierte um Hilfe gerufen hat: Nein, er hat auch den Notrufknopf nicht gedrückt, obwohl er funktionierte. Und jetzt wird in den Medien berichtet, er habe diesen Alarmknopf gedrückt. Und diese offensichtliche Fehlinformation der Öffentlichkeit und des Parlaments, die muss sich Minister Biesenbach zurechnen lassen." Das Justizministerium wies die Vorwürfe zurück. Es seien immer die aktuellen Sachstände weitergegeben worden, sagte ein Sprecher am Freitag. "Wir erhalten unsere Informationen über Berichte der Justizvollzugsanstalten und über Berichte der Staatsanwaltschaften und das, was wir da gesagt haben zu dem Zeitpunkt, entsprach der Berichtslage aus der Justizvollzugsanstalt in Kleve, die uns das so mitgeteilt hat. Und wenn es neue Erkenntnisse gibt in einem laufenden Verfahren, dann informieren wir darüber. Das haben wir jetzt getan. Das Parlament ist informiert worden. Insofern tut das Ministerium hier natürlich alles zur Aufklärung, was bei einem solchen Fall natürlich auch mehr als angemessen ist." Was genau geschehen sei, werde man erst nach Abschluss der Ermittlungen sagen können, so der Sprecher. Sowohl ein fahrlässiger, als auch ein vorsätzlicher Brand seien denkbar.