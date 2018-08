Wie geht es weiter mit dem deutschen Fußball, vor allem mit dem Nationalteam der Männer? Die Organisationen DFL und DFB hatten am Dienstag zum Treffen mit Bundestrainer Joachim Löw und Teammanager Oliver Bierhoff nach Frankfurt am Main geladen. Nach dem Treffen sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel: O-Ton: "Ich glaube, dass man sagen kann: Wir waren in der Vergangenheit noch nie so eng zusammen wie jetzt. Das haben alle betont. Und wir müssen auf diesem Weg weitergehen, weil es ist das gemeinsame Interesse von Bundesliga und DFB ist, eine starke Nationalmannschaft zu haben. Das Ansehen des deutschen Fussballs hängt natürlich vom Erfolg der Bundesliga-Vereine, aber eben auch vom Erfolg der Nationalmannschaft ab. Viele unserer Spieler kommen aus der Bundesliga und deswegen ist ein intensiver Austausch und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit die Grundlage für bessere Ergebnisse unserer DFB-Elf. Und ich glaube, ein klein wenig ist dazu heute die Grundlage gelegt worden." Der Präsident der DFL, des Dachverbandes der deutschen Fußball-Klubs, Reinhard Rauball, sagte: O-Ton: "Alle Teilnehmer, die heute an der Veranstaltung teilgenommen haben, also alle, die aus dem Kreise der Bundesliga heute daran teilgenommen haben, haben Jogi Löw und haben Oliver Bierhof das Vertrauen ausgesprochen." Am 6. September muss das Männer-DFB-Team erstmals seit der WM-Vorrunden-Niederlage gegen Südkorea wieder antreten - in der neu geschaffenen Nations League geht es gleich gegen den neuen Weltmeister Frankreich.