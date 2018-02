In Tonga haben die Aufräumarbeiten nach Wirbelsturm "Gita" begonnen. Der Zyklon war in der Nacht zu Dienstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern über den Inselstaat im Pazifik hinweggezogen. Nach Behördenangaben wurden zahlreiche Menschen verletzt und es entstand großer Sachschaden. In der Hauptstadt Nuku'alofa wurde das Parlamentsgebäude zerstört, große Teile der Stadt waren überschwemmt. Tausende Menschen haben sich in Notunterkünfte geflüchtet. Gita hatte zuvor bereits zu Überschwemmungen in Samoa geführt. Derzeit hält der Sturm Kurs auf Fidschi.