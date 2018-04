Wer in manchen Teilen Fijis von A nach B kommen möchte, braucht derzeit ein Boot oder zumindest hochgekrempelte Hosen. Zyklon Josie hatte am Osterwochenende sintflutartige Regenfälle über die Pazifikinseln geschickt. In der Folge kamen nach Angaben der Behörden mindestens vier Menschen ums Leben. Eine weitere Person wurde am Ostermontag noch vermisst. Mehr als 70 Straßen wurden gesperrt. Rund 1800 Bewohner harrten auf Fiji zunächst weiter in Notunterkünften aus. Vor einer Rückkehr in ihre Wohnungen und Häusern sollten Vernichtungsmittel gegen Moskitos versprüht werden, so das Zentrum für Katastrophenschutz des Inselstaates.