In Zeiten der Not stärken sie ihren Glauben im Gebet. Die Mitglieder dieser Kirchengemeinde in Beira in Mosambik sind am Sonntagmorgen zur Messe zusammengekommen - im Hof neben ihrer Kirche, denn das Gotteshaus ist ohne Dach. Wirbelsturm "Idai" hat es einstürzen lassen. Mit 170 Stundenkilometer wütete der Zyklon vor nunmehr 10 Tagen über Beira. Die Versorgungslage gilt, nicht nur hier, als katastrophal. Landesweit starben mindestens 450 Menschen. Vom Beten aber will sich die Gemeinde nicht abhalten lassen. Im Gegenteil, so Joao Presp. "Ich habe für die Menschen gebetet, damit der Herr seine Hand schützend über all die betroffenen Familien hält." "Ich bin hier, um meinen Glauben zu stärken. Allein mit Gott können wir vorangehen. Ohne ihn sind wir verloren", so Rosa Manuel. Der Gottesdienst sei an diesem Sonntag schwächer besucht gewesen als sonst, sagt Pastor Junior. Er vertraue darauf, dass sich das bald wieder ändere. Todesfälle in seiner Gemeinde seien ihm nicht bekannt. Einige Gläubige hätten bereits gespendet, um die Kirche wieder aufzubauen. "Auch Hilfe aus dem Ausland ist uns willkommen. Die Gläubigen zeigen mir, dass sie nicht in der Vergangenheit leben, sondern nach vorn schauen wollen." Zyklon "Idai" war in der vergangenen Woche auf die südostafrikanische Küste getroffen und hatte feuchte Luft landeinwärts gedrückt. Sintflutartige Regenfälle gingen neben Mosambik auch in Malawi und Simbabwe nieder, in den drei Ländern kamen insgesamt mindestens 615 Menschen ums Leben, Hunderttausende sind obdachlos. Das Internationale Rote Kreuz meldete am Wochenende erste Fälle von Cholera in Mosambik. Das technische Hilfswerk hat Experten in das Katastrophengebiet entsendet.