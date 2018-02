Kim, 23, und Paolo, 28, aus Italien sind ein Paar – und sehr, sehr glücklich. "Eines Tages waren wir zusammen mit einer Freundin auf einer Party und landeten irgendwann alle im Bett. Seit dieser Nacht sind Paolo und ich unzertrennlich." Von Tag eins ihrer Beziehung begann das junge Paar, sich selbst beim Sex zu filmen. Nach einer Nacht in Italien entschieden sie sich, die Videos ins Internet zu laden. Damit verdienen sie mittlerweile so viel, dass die beiden ihre Jobs gekündigt haben und sich mit ihren Pornos eine Weltreise finanzieren. "Was ich an dieser Art des Reisens liebe, ist dass wir statt Selfies Pornos von der ganzen Welt haben und so unsere liebsten gemeinsamen Momente erinnern können." Bislang waren sie in Spanien, Frankreich, Polen, Rumänien, Griechenland, Montenegro und Argentinien. In Italien wurde das Pärchen sogar einmal von der Polizei erwischt und musste 80 Euro Strafe zahlen.