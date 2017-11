Aldi verkauft ab Mitte November eigene Geschenkkarten in über 4000 deutschen Filialen. In den Filialen von Aldi Nord kann der Kunde zwischen den Geldwerten 10, 20, 50 und 100€ wählen. Bei Aldi Süd ist das Ganze in 5er-Schritten möglich: von 5 bis 100€. Die Gutscheinkarten lassen sich deutschlandweit sowohl im Aldi Nord als auch bei Aldi Süd einlösen. Die Supermarkt-Kette folgt damit dem Trend der Geschenk- und Gutscheinkarten, denn die Nachfrage nach Aldi-Geschenkkarten war enorm hoch. Und so kurz vor Weihnachten kommt die Einführung für viele Kunden sehr gelegen.