Sacre bleu - dürften wohl viele Weinfans in Südfrankreich ausrufen, wenn sie sehen, was ihnen hier kredenzt wird. Der "Vindigo" leuchtet so azurblau wie Wasser im Swimming Pool. Für Puristen wahrscheinlich ein schockierender Anblick - aber diesen Gästen in der Küstenstadt Sete, gefällt's. "Ich mag die Farbe, passt perfekt zum Sommer, so schön anzuschauen und fröhlich. Ich find's wirklich toll." "Man kann kaum sagen, ob er wie Weißwein oder Rosé schmeckt. Aber er ist lecker, ganz ungewöhnlich. Ich kann's kaum beschreiben." Ein Wunderwerk der Lebensmittelchemie? Nein, sagt Rene le Bail. Der Geschäftsführer von Vindigo-Wein erklärt, die meeresblaue Farbe entstehe beim Keltern. "Er besteht zu 100 Prozent aus Chardonnay-Trauben, die man zusammen mit den Schalen von Roten Trauben ziehen lässt. Darin stecken natürliche Farbstoffe, die sogenannten Anthocyane. Wenn man den Wein dann filtert, bekommt man diesen blauen Wein." Produziert wird der Vindigo in einer südspanischen Kellerei. Der Weinhändler Philippe Delran ist von der Kreation nicht sofort begeistert. Zu schwer im Aroma, findet er, der Farbe kann er nichts abgewinnen. "Es gibt keinen Grund, blau als neue Farbe beim Wein einzuführen. selbst, wenn es tatsächlich so ist, wie der Hersteller sagt und es tatsächlich die natürlichen Anthocyane sind. Ich glaube, dass man da technisch noch ein bisschen nachhelfen muss. Aber dann ist natürlich alles möglich, orangefarbener Wein oder grüner. Die Lebensmitteltechnologie kennt keine Grenzen." Den Geschmack vieler Kunden hat der Vindigo aber anscheinend schon getroffen. Seit sein blauer Wein erstmals im Fernsehen gezeigt worden sei, stehe sein Telefon nicht mehr still, sagt er. In den nächsten zwei Monaten werde er wahrscheinlich bis zu 35.000 Flaschen "Vindigo" verkaufen können. Dabei hilft ihm auch ein kleiner Trick. Als ein spanisches Unternehmen vor zwei Jahren ebenfalls einen blauen Wein auf den Markt brachte, scheiterten sie mit ihrer Bezeichnung "Vin bleu" an den strengen Richtlinien für roten, weißen und Rosé-Wein in Frankreich. Mit dem Label "Vindigo" hat le Bail den Regeln ein Schnippchen geschlagen.