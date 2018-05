In Chile ist es bei Studentenprotesten zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Die Studenten demonstrierten in der Hauptstadt Santiago für eine "nicht-sexistische" Bildung. Der Protest startete zunächst friedlich, endete dann aber in Zusammenstößen und Verhaftungen von Protestierenden. Die Studenten schwenkten Transparente und Schilder, als sie durch die Strassen zogen, und forderten ein Ende sexueller Belästigungen an den Universitäten. Die Organisatoren des Marsches bezeichneten das Bildungssystem als "sexistisches Bildungsmodell", dass die Ungleichheit der Geschlechter aufrechterhalte. Die Demonstration ist laut Organisatoren Teil einer landesweiten Bewegung gegen sexuellen Missbrauch und sexistisches Verhalten von Lehrern, die sich in chilenischen Schulen und Universitäten momentan etablieren soll.