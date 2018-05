Wolfgang Petry ist zurück! Nach 19 Jahren steht er erstmals wieder auf der Bühne. Der Anlass: Petry war beim Musical "Wahnsinn - ein Ruhrpott-Musical" zu Gast. Zwei Stunden lang amüsierte sich der 66-Jährige prächtig. Dann die Sensation: Zur Zugabe riss es den Schlagerstar aus seinem Sitz und er stürmte die Bühne. Im Anschluss an die Show zeigte sich der Musiker gerührt. "Freunde, ich bin im Herz getroffen. Ich bin sogar in der Seele getroffen. Was ich heute Abend gesehen habe, nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Bühne - das war großartig!" - Wolfgang Petry. Doch auf die Frage nach einem Comeback zeigte sich der Schlagerstar zögerlich. "Ich kann mir das nicht vorstellen. Alles hat seine Zeit, und ich glaube nicht, dass diese Zeit noch mal zurückkommt - aber eventuell reicht es ja mal für eine Gastrolle in meinem Musical." Das lässt doch hoffen!