Der berühmte Schlagersänger Costa Cordalis ist tot. Das bestätigte sein Sohn dem Kölner "Express". Der Musiker starb mit 75 Jahren auf Mallorca im Kreise der Familie. "Wir sind alle tieftraurig über den Verlust. Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat", sagte Lucas Cordalis der Zeitung. Schlagersänger Costa Cordalis wird am 1. Mai 1944 in Elatia, Griechenland geboren. Bereits in jungen Jahren ist er musikbegeistert und beherrscht heute mehrere Instrumente. Mit 16 Jahren zieht er nach Frankfurt am Main und beginnt nach seinem Abitur ein Studium der Philosophie und Germanistik. Das Studium bricht er jedoch ab und geht an die Musikhochschule Frankfurt. 1965 feiert er seinen ersten Hit mit "Du hast ja Tränen in den Augen". Das Lied ist eine deutsche Fassung des Elvis-Titels "Crying in The Chapel". Es folgen weitere Hits wie "Und die Sonne ist heiß" oder auch "Carolina, komm". Sein größter Erfolg ist bis heute der Song "Anita" von 1976, welcher sich drei Monate in den deutschen Top 10 hält. Insgesamt bringt Cordalis 20 Alben heraus und kann auf mehrere Gold- und Platin-Schallplatten zurückblicken. Doch nicht nur als Sänger, auch beim Sport möchte der gebürtige Grieche überzeugen. Er wird zweimal Landesmeister im Langlauf für sein Heimatland Griechenland. 1985 nimmt er an der Nordischen Skiweltmeisterschaft teil. Cordalis wird Letzter beim Rennen: Mit der Teilnahme erfüllt er sich dennoch einen langjährigen Traum. 2004 nimmt der Sänger an der RTL-Show "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" teil. Er gewinnt den Titel des "Dschungelkönigs" und spendet die Siegesprämie der Kinderkrebshilfe. Cordalis lebte mit seiner Frau Ingrid, mit der er drei Kinder hat, am Küstenort Santa Ponça auf Mallorca. Sein Sohn Lucas Cordalis ist ebenfalls ein prominenter Musiker und Produzent. Er ist mit Daniela Katzenberger verheiratet. Zuletzt bangte die Familie um die Gesundheit des Schlagerstars. Nach einem Schwächeanfall lag der Sänger in einer Privatklinik auf Mallorca. Die Musikwelt nimmt Abschied von einem großen Künstler.