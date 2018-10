Ein langer Flug steht Ihnen bevor und Sie wollen die Schuhe ausziehen? Das sollten Sie sich besser noch einmal überlegen. Wenn Sie am Platz bleiben, ist nichts dagegen auszusetzen – außer dass Sie später vielleicht mit geschwollenen Füßen schlechter in die Schuhe kommen. Wenn Sie aber im Flugzeug umherlaufen wollen, ziehen Sie sich besser wieder Schuhe an. Eine Stewardess warnt gegenüber Travelbook vor dem Kontakt mit dem Flugzeugteppich: "Dieser Teppich war schon mit allem Erdenklichen und jeder Art von Körperausscheidungen in Kontakt!“ Zwar werden die Teppiche an den Flughäfen regelmäßig gereinigt, in der Luft sind die Möglichkeiten der Reinigung aber leider begrenzt. Außerdem sind die Böden in Flugzeugtoiletten oft schmutziger, als die öffentlicher Toiletten. Wer also nicht nur mit Socken an den Füßen auf eine Bahnhofstoilette gehen würde, sollte sich auch im Flieger fürs Aufstehen die Schuhe wieder anziehen.