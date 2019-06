"Ich bin Sanya. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin im ehemaligen Jugoslawien geboren und ich bin Diplompädagogin.





Ich bin in einem Teil von Kroatien geboren und das war eines der Kriegsgebiete in Kroatien, in dem Serben und Kroaten gegeneinander gekämpft haben. Also wir sind kurz vor Kriegsausbruch geflohen. Aber zu einer Zeit, wo es Sirenen gab und als die ganze Kriegsvorbereitung losging. Man hatte so Übungen mit Sirenen, dass man schnell laufen musste, dass man in den Keller fliehen muss. Damit man dann in der Kriegszeit weiß, was zu tun ist.





Als der Krieg ausgebrochen ist, mussten wir fliehen. Zunächst sind wir nach Serbien, also nach Belgrad ausgewandert. Dort waren wir dann sieben Jahre ungefähr. Und nach diesen sieben Jahren sind wir nach Deutschland gekommen.





Wenn du jetzt überlegst, wo zieht man denn hin? Zieht man irgendwo hin, wo man niemanden kennt oder zieht man wohin, wo man jemanden kennt?





Ich kann mich noch erinnern, dass ich als kleines Kind immer von Barbiepuppen aus Deutschland geträumt habe. Das war für mich so ein Land, wo es halt Barbiepuppen gibt, weil es bei uns halt keine gab, oder die zu teuer waren.





Ich hab oft das Gefühl gehabt, nicht dazu zu gehören – also hier in Deutschland. Aber ich kann das gar nicht so mit Sicherheit sagen, ob das an Deutschland liegt oder ob man das so allgemein auf eine Gesellschaft beziehen kann, in der Menschen andere Probleme haben als die Gesellschaft aus der ich ursprünglich herkomme.





Szenisch:

Was kostet die?

25 Euro.

Wie viel? Da haben Sie aber einen guten Preis.

Ok 15 Euro, aber gib mir schnell. Aber sehr schnell!





Ich hab ja immer noch einen starken Akzent und mein rollendes 'R' ist so eine Sache, auf die ich immer angesprochen werde. Aha okay, sie kommt ja nicht von hier. Dann muss ich immer erklären, woher ich komme und was ich hier mache. Und auch durch diese Aussprache muss man immer irgendwie zeigen: Nee, ich hab hier schon studiert. Sobald man merkt, dass man von irgendwo anders herkommt, egal was man an Argumenten manchmal sagt, bei Diskussionen wird man direkt abgestuft: Nee, das ist jetzt nicht richtig oder das war nicht gut genug. Auch wenn die Argumente vielleicht ganz gut waren.





Ich glaube, dass es schon sehr viele Teile von Deutschland gibt, wo es nicht so multikulturell ist. Wo man angeguckt wird, wenn man eine andere Hautfarbe. Ich wünsche mir, dass es anders ist. Dass es überall multikultureller ist. Dass Diversität positiver gesehen wird.





Ich glaube, Identitäten heutzutage sind eher hybrid. Wir sind eigentlich alle so durchmischt. Dadurch dass die Welt immer globaler wird und alles so leicht zu erreichen ist, und man ein paar Jahre hier lebt, ein paar Jahre dort, bekommt man halt diese verschiedenen Identitäten und Kulturen – und das verändert einen. Deshalb kann ich nicht sagen: Ich bin jetzt Serbin, Kroatin, oder Deutsche. Ich bin alles. Ich sehe mich eher so. Ich würde mich da nicht auf eine Nationalität oder ein Land beschränken. Das find ich langweilig. Das passt nicht zu mir. Genau, hybrid."





