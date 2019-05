Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Hinter dem Begriff verbergen sich viele verschiedene Leiden Bluthochdruck beispielsweise zählt zu den Häufigsten. Neben Bluthochdruck kann auch ein zu hoher Cholesterinspiegel der Auslöser für weitere Herzerkrankungen sein. Doch es gibt Lebensmittel, die als natürliche Cholesterin oder Bluthochdrucksenker gelten und so das Herz schützen können. Nüsse zum Beispiel – durch ihren hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren wirken sie sich positiv auf den Cholesterinspiegel im Blut aus Kakao verbessert die Durchblutung – Das dafür zuständige Flavonoid Epicatechin im Kakao ist übrigens in dunkler Schokolade deutlich mehr vorhanden Auch Fisch sollte auf dem Ernährungsplan stehen. Die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren senken den Cholesterinspiegel und beugen Herz-Rhythmus-Störungen vor Bananen gelten als natürlicher Blutdrucksenker – dies liegt vor allem an dem hohen Kalium-Gehalt der Frucht Auch das Gewürz Kurkuma ist ein natürlicher Blutdrucksenker – vor allem wegen dem Inhaltsstoff Curcumin Und auch wenn man nach dem Verzehr von Knoblauch nicht unbedingt gesellschaftsfähig ist – die kleine Knolle ist ein wahrer Alleskönner Das vorhandene Allicin senkt Blutdruck sowie Cholesterinspiegel und sogar die Durchblutung wird verbessert