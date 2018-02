Rezept für 12 Cupcakes:



Zutaten:



Für die Muffins:



150 g Mehl

150 g Zucker

1 TL Backpulver

1/2 TL Salz

30 g gehackte Mandeln

180 ml Pflanzenöl

120 ml Buttermilch

1 Ei

1 TL Vanilleextrakt

24 Raffaello-Pralinen





Für die Creme:

100 g weiße Schokolade

115 g weiche Butter

100 g Puderzucker

100 g Frischkäse

1/2 TL Vanilleextrakt

eine Prise Salz





Zubereitung:

Die trockenen Zutaten in einer Schüssel vermengen. In einer weiteren Schüssel die anderen Zutaten verrühren und anschließend beides miteinander vermischen. In jede Muffinform etwa einen Esslöffel des Teiges geben, dann eine Raffaello-Praline hineinlegen und diese mit dem Rest des Teiges befüllen. Die Muffins für etwa 15-20 Minuten bei 180°C Grad backen und auskühlen lassen. Die Schokolade schmelzen und etwas abkühlen lassen. Butter und Puderzucker aufschlagen und unter Rühren Frischkäse, Vanilleextrakt, eine Prise Salz und die Schokolade dazugeben. Die Creme abkühlen lassen und anschließend mit einem Spritzbeutel auf die Muffins geben. Jeden Muffin mit einer weiteren Raffaello-Praline verzieren und servieren.