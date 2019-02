Der junge Soldat auf dem Foto guckt ernst an der Kamera vorbei.





Um welchen bekannten Schauspieler handelt es sich?





Es ist Hollywoodstar Sylvester Stallone.





Der mittlerweile 72-Jährige postet das Foto auf seinem Instagram-Account.





Das Bild zeigt Sylvester Stallone laut eigener Beschreibung als 20-jährigen John im Film "Rambo".





Dazu zitiert er den Satz aus dem Actionfilm: "Wars starts on the outside, but never end on the inside."





1982 spielte Stallone die Hauptrolle John im Actionfilm "Rambo".





Es folgen drei weitere Teile, in denen er ebenfalls mitwirkt.





Der Post könnte Werbung für den fünften Teil der "Rambo-Serie" sein, der 2020 in die Kinos





kommt und bereits abgedreht ist.





Bei dem Bild vom jungen John bekommt man auf jeden Fall Lust auf weitere "Rambo-Filme".