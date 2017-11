Traumhaft schöne Weihnachtsmärkte in Deutschland.



Weihnachtsmarkt in Lüneburg

Die beleuchteten Giebel der alten Häuser, sowie die Lichtinstallationen an den Innenstadtkirchen, dem Rathaus und dem Wasserturm, versprühen eine besinnliche und lebendige Atmosphäre.



Christkindlmarkt auf der Fraueninsel (Chiemsee)

Schon die Anreise ist ungewöhnlich: Mit dem Boot geht es gemütlich über den Chiemsee zum Inselweihnachtsmarkt. Dort erwarten die Besucher über 90 Aussteller.

Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht (Schwarzwald)

Die Kulisse dieses weihnachtlichen Dorfes ist einzigartig in Deutschland. Die hell erleuchteten Marktstände stehen unter den aufragenden Viaduktbögen der Höllentalbahn. Die Händler bieten vorrangig Geschenkartikel, Kunsthandwerk und regionale Produkte an.

Santa Pauli in Hamburg

Santa Pauli verbindet klassisches Weihnachtsambiente mit knisternder Erotik. An den Ständen gibt es alles, was auf einen Kiezweihnachtsmarkt gehört. Der Weihnachtsmarkt lockt die Besucher mit Livemusik und Shows im Strip-Zelt an.

Erfurter Weihnachtsmarkt

Vom Domplatz bis hin zum Willy-Brandt-Platz reihen sich die Holzhäuschen. Dort bieten Händler Thüringer Spezialitäten und Kunsthandwerk anbieten.