Rezept für 6 Portionen:

Zutaten:

1 kg Erdbeeren, 160 g Puderzucker, 200 g Joghurt (Vollmilchjoghurt), 1

Zitrone, 500 g, Mascarpone, 200 g, Schlagsahne, 6 EL Orangenlikör, 0,4

Kg Löffelbiskuits oder Amarettis

Zubereitung:

Die Erdbeeren waschen (sofern nötig) und trockentupfen.

Etwa die Hälfte der Erdbeeren in Würfel schneiden und mit

dem Saft der Zitrone, 60 g Puderzucker und 4 EL

Orangenlikör in eine Schüssel geben und mit dem Pürierstab

zerkleinern. Die übrigen Erdbeeren in Scheiben schneiden

und beiseite stellen. Mascarpone, Joghurt, den restlichen

Puderzucker mit dem übrigen Orangenlikör mit einem

Rührgerät schaumig rühren. Die Sahne steif schlagen und

unter die Mascarponemischung heben. Nun ein Drittel der

Amaretti (oder Löffelbiskuits) in einer Glasschale zerbröseln

und jetzt abwechselnd das Erdbeerpüree, die

Mascarponecreme und die Erdbeerscheiben solange in

Schichten übereinander geben, bis alles aufgebraucht ist. Das

Tiramisu mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

Mit einem Rest der Erdbeerscheiben garnieren.

Tipp:

Je nach Jahreszeit lässt sich das Tiramisu auch mit

frischen Himbeeren oder Brombeeren zubereiten. Im Winter

können auch tiefgekühlte Früchte verwendet werden.





