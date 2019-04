"Winter is coming" – bei diesem Satz bekommen GoT-Fans sofort Gänsehaut.





Doch wie entstand die weltweit beliebteste erfolgreichste Serie aller Zeiten?





Der Schriftsteller George Raymond Richard Martin ist sozusagen der Erfinder von GoT.





Die Geschehnisse und Figuren entspringen seiner Fantasy-Roman-Reihe "A Song of Ice and Fire" – "Das Lied von Eis und Feuer“-





Doch wer ist der US-Amerikaner?





Geboren und aufgewachsen in New Jersey, verkauft Martin schon als Junge Gruselgeschichten an Mitschüler – für nur einen Cent.





Nach einem abgeschlossen Journalismus-Studium macht er sich schnell einen Namen in der Science-Fiction-Szene und veröffentlicht erste erfolgreiche Romane.





Der US-Amerikaner ist auch als Drehbuchautor tätig: 1987 schreibt er zum Beispiel das Buch für die Fernsehserie "Die Schöne und das Biest".





Es folgt der internationale Erfolg: 1996 erscheint schließlich der erste Band der GoT-Buchvorlage "A Song of Ice and Fire".





Wegen des großen Erfolgs weitet der Autor die zunächst drei geplanten Bücher auf insgesamt sieben Bände aus – was GOT-Fans im Nachhinein außerordentlich freuen dürfte.





Inspiriert wird der heute 70-Jährige schon seit seiner Jugend von "Herr der Ringe"-Schriftsteller J. R. R. Tolkien.





Anfangs rechnet der Auto nicht mit Erfolg:





"Als ich anfing, wusste ich nicht, was zum Teufel ich hatte. Ich dachte, es könnte bloß eine Kurzgeschichte sein." (Im Interview mit "The Guardian", 2018)





Von den Erlösen als erfolgreicher Schriftsteller kauft sich Martin ein eigenes Kino in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico – dort lebt er gemeinsam mit Ehefrau Parris und jeder Menge Katzen.





Seit 2011 ist kein neues Buch der Romanreihe mehr erschienen – zwei der sieben angekündigten Bände fehlen aber noch.





Durch die Verfilmung von „Game of Thrones“ fühle Martin einen großen Erfolgsdruck:





"Ich kämpfe seit ein paar Jahren damit ein Folge-Buch zu schreiben." (Im Interview mit "The Guardian", 2018)





Im April 2019 wird die achte und erst einmal letzte Staffel von "Game of Thrones" ausgestrahlt.





Die Fans hoffen natürlich auf eine Fortsetzung – sowohl der Bücher als auch der Serie:





"Es passiert immer, egal was ich gerade tue. Wenn ich ein Fußballspiel im Fernsehen schaue, oder wenn ich New Jersey mit meiner Familie besuche. Egal was ich tue, Menschen in den





sozialen Medien sagen, ich sollte zuhause sein und schreiben."