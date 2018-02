In Hamburg gibt es Streit um den Schriftzug des Eingangstores der Stadthöfe. Laut Angehörigen von Nazi-Opfern erinnere er zu sehr an Auschwitz und Dachau. Das Tor soll nun entfernt werden. Auf Facebook sorgt die Meldung für Unverständnis. Der Durchgang führt ins Stadthaus, in dem zu Nazizeiten die Gestapo-Zentrale untergebracht war. Nun soll ein "Ort der Erinnerung" dort entstehen.