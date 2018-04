Sie sind reich, sexy und glamourös: Stars wie Britney Spears, Miley Cyrus oder Jennifer Aniston. Doch in den eigenen vier Wänden sieht es oft ganz anders aus - und nicht selten ziemlich eklig, wie ehemalige Hausangestellte verraten. Das berichtet die österreichische Kronenzeitung. Bei Miley Cyrus etwa sollen Zustände wie in einer Messi-Wohnung herrschen: Hundekot, Essensreste, Pizzakartons und schmutziges Geschirr auf dem Fußboden. Ganz ähnlich sieht es in Britney Spears Wohnung aus: Überall verstreute Kleidung, Essensreste im und unter dem Bett - teilweise sogar vergammelt. Hollywoodstar Kristen Stewart verteilt ihre Zigarettenstummel gern in der gesamten Wohnung: In der Dusche, im Blumentopf und sogar im Kühlschrank. Schauspielkollegin Jennifer Aniston hingegen hat ein ganz anderes "schmutziges" Geheimnis: Sie läuft zu Hause angeblich am liebsten nackt herum. Tja, bei welchem Star man am liebsten mal reinschnuppern würde, dürfte da wohl klar sein!