Eine Spülmaschine ist für viele unverzichtbar. Kein Wunder, denn sie spart jede Menge Zeit und Nerven. Doch Vorsicht! Nicht alles sollte man bedenkenlos in die Maschine werfen. Diese Utensilien gehören da auf keinen Fall rein. Scharfe Messer Scharfe Messer sollten mit der Hand abgewaschen werden. Das Spülmittel der Maschine greift die Oberfläche der Messer an und macht sie stumpf. Holzbretter Auch die gehören hier nicht rein. Die Bretter können sich verziehen oder sogar Risse bekommen. Metallgeschirr Geschirr aus Metall kann sich leicht verfärben. Betroffen sind vor allem Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze oder Zinn. Kunststoffgeschirr Natürlich gibt es spülmaschinenfestes Plastikgeschirr. Aber das sollte dann auch draufstehen. Sonst lieber per Hand abwaschen! Isolierbehälter Auch die sollten nicht in die Maschine, sonst könnte die Vakuumdichtung beschädigt werden. Und ohne die funktionieren Isolierbehälter nun mal nicht. Acryl-Geschirr Dieses Geschirr ist empfindlich für Risse und Kratzer. Lieber schonend mit der Hand abwaschen. Töpfe und Pfannen Beschichtetes Kochgeschirr gehört sowieso nicht in die Spülmaschine. Aber auch unbeschichtete Töpfe sollte man lieber mit der Hand abwaschen, denn viele erhalten erst durch die Gebrauchsschicht ihr optimales Kochverhalten. Die wird beim Maschinenspülen zerstört. Ein weiteres Problem: Sind Töpfe oder Pfannen nicht rostfrei, können Rostpartikel die Maschine beschädigen.