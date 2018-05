Mitarbeitern des Waffenherstellers Heckler & Koch wird illegaler Waffenhandel vorgeworfen. Am Dienstag begann hierzu der Prozess am Stuttgarter Landgericht gegen sechs Mitarbeiter der Firma. Laut Angaben des Gerichts sollen sie in den Jahren 2006 - 2009 an insgesamt 15 Lieferungen von Gewehren und Zubehörteilen nach Mexiko beteiligt gewesen sein. Demnach hatten sie in ihrer damaligen Funktion unter anderem als Geschäftsführer und Vertriebsleiter Kenntnis davon, dass es zu Lieferungen in mexikanische Bundestaaten kam, für die jedoch aufgrund der dortigen Menschenrechtslage keine deutsche Exportgenehmigung vorgelegen habe. Der Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft lautet "Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz" und "Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz". Journalist und Rüstungsgegner Jürgen Grässlin hat die Anklage laut eigenen Angaben mit initiiert. "Im Herbst 2009 erhielt ich einen Anruf eines Mitarbeiters von Heckler & Koch, der gesagt hat, meine Firma leistet illegalen Waffenhandel mit Wissen der Geschäftsführung. Fragte ich nach welches Land? Inwiefern illegal? Antwort Mexiko, Waffenlieferungen abertausender Sturmgewehre des Typs G-36 in verbotene Unruheprovinzen Chiapas, Guerrero, Jalisco, Chiuahua, dort wo der Bürgerkrieg tobt." Grässlin hat das Material geprüft und für glaubwürdig befunden. Rechtsanwalt Holger Rothbauer reichte Medienberichten zufolge daraufhin Klage ein. Und er wertete den Prozess schon jetzt als Erfolg. "Es kommt hier Stück für Stück auf den Tisch, was in der Triade des Todes zwischen Politik, zwischen Rüstungsunternehmen und zwischen den so genannten Rüstungsexport Kontrollbehörden, was dort alles gemauschelt, gehtdreht, hingebogen wird. " Rüstungsgegnern zufolge ist der Prozess gegen Heckler&Koch auch wichtig, weil sie vermuten, dass Gewehre vom Typ G36 auch an einem Verbrechen beteiligt waren, das weltweit für Aufmerksamkeit sorgte. Im Jahr 2014 wurden im Bundestaat Guerrero Studenten von Polizisten und weiteren bewaffneten Kräften auf dem Weg zu einer Demonstration angegriffen. Dabei kamen sechs Menschen ums Leben, 43 weitere gelten noch immer als vermisst.