Der HSV hat am letzten Spieltag der 55. Bundesliga-Saison Fußballgeschichte geschrieben. Leider eine für den Verein nicht besonders erfreuliche. Denn das Gründungsmitglied steigt erstmals in die Zweite Liga ab. Nicht verwunderlich also, dass die Fans entsprechend gefrustet aus dem Stadion kamen. "Kein kein Hamburger wird hier, am letzten Spieltag, sich etwas außmachen, dass wir heute noch in der ersten Liga bleiben. Ganz einfach." "Weil es vorher schon gescheitert ist?" "Da brauchst du heute nicht mehr daran denken. Hauptsache, heute ist ein Sieg. Wir haben uns verabschiedet. Und alles andere interessiert einen dann auch nicht mehr." Der Hamburger SV ist damit also nach 55 Jahren im Fußballoberhaus abgestiegen. Und einige Fans verabschiedeten sich dann leider auch mit sehr unschönen Bildern, nachdem sie im Volksparkstadion Feuerwerkskörper und Rauchbomben gezündet hatten, so dass die Partie gegen Gladbach zwischenzeitlich sogar unterbrochen werden musste. Ein Zuschauer bericht, was er im Stadion miterleben musste: "Da sind Polenböller geflogen. Da ist alles voller Rauch. Da ist nur Randale. Da sind Schutztruppen auf dem Rasen. Und das tat echt nicht Not. Das war so eine tolle Stimmung. Emotional. Alles ruhig. Und dann fangen die, kurz nach der 90. Minute damit an, mit dem Schwachsinn." Am Ende reichte es also trotz eines 2:1 Siegs gegen Mönchengladbach nicht, um das Ruder rumzureißen. Denn parallel gewann der potentielle Direkt-Abstiegskandidat Wolfsburg souverän gegen Köln. Somit ist klar: Die Saison 2017/2018 endet mit dem direkten Abstieg vom HSV und dem FC Köln in die Zweite Bundesliga. Wolfsburg hingegen rettete sich vorerst in die Relegation.