Was nervt Radfahrer mehr als Fußgänger auf dem Radweg? Richtig! Sehr wenig. Dieser Londoner Radler hat genug von Passanten, die ihm den Weg versperren. Und ersetzt seine Klingel kurzerhand mit einer Druckluftfanfare. Die laute Gashupe jagt den Fußgängern einen gehörigen Schrecken ein. Die radikale Aktion kommt nicht bei jedem Passanten gut an. Einer der Fußgänger wird sogar handgreiflich. In Deutschland dürfen an Fahrrädern übrigens nur "helltönende Glocken" angebracht werden. Andere Schallzeichen sind laut StVZO nicht gestattet.