Die Stars schicken via Instagram Urlaubsgrüße aus der Sonne. Lena Meyer-Landrut genießt ein paar freie Tage in Österreich. Stefanie Giesinger urlaubt mit ihrem Freund auf der Karibikinsel St. Lucia. Kourtney Kardashian (l.) verbringt den "Memorial Day" mit einem Wasserpistolen-Kampf. Auch ihre Schwester Kendall Jenner ist dabei. Mario Götzes Frau Ann-Kathrin verbringt ein paar Tage in Los Angeles…während sich Götzes Kollege Marco Reus mit Scarlett Gartmann auf Ibiza sonnt. Model Kaia Gerber posiert im Bikini in Kalifornien. Und Emily Ratajkowski urlaubt derzeit in Südfrankreich. So schön ist der Sommer der Promis!