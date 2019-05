Oliver Pocher sorgt in seiner neusten Instagram-Story für Aufruhr. Der Entertainer zeigt seinen Arm am Tropf. Fans sind besorgt um Pochers Let’s-Dance-Auftritt am Freitag. In einem Interview mit RTL verrät Pocher, er habe sich mittelmäßig gefühlt und sich vorsorglich eine Infusion geben lassen. Genaueres nennt der Hannoveraner nicht. Auch prominente Freunde sorgten sich um das Wohlbefinden des Comedian. Pocher habe besorgte Anrufe von Pietro Lombardi und Giovanni Zarrella bekommen. Muss der 41-Jährige den TV-Auftritt etwa absagen? Gegenüber RTL gibt der Entertainer Entwarnung. Der Krankenhausaufenthalt war nicht dramatisch. "Ich werd's überleben. Gerade so", scherzt Pocher. Dem TV-Auftritt bei Let’s Dance steht also nichts im Wege. "Ich werde einen Super-Tanz hinlegen", verspricht der Entertainer.