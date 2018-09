Ihr Schlüsselbund ist mal wieder nirgends zu finden? Keine Sorge! Mit diesen Tipps tauchen verlegte Sachen wieder auf. 1. Versuchen Sie Ihre letzten Schritte nachzuvollziehen. Was dachten oder taten Sie, als Sie den Gegenstand zum letzten Mal sahen? Diese Wiederherstellung des Kontextes hilft, sich an wichtige Details zu erinnern. 2. Keine Panik! Stress führt zu planlosem Suchen und "falschen Erinnerungen". Ruhig bleiben, weitersuchen - das erhöht die Chance, das Gesuchte wiederzufinden. 3. Suchen Sie in Ecken, in denen Sie die Sachen nicht erwarten würden. 4. Oft gehen auch Dinge verloren, die wir im Alltag selten benutzen. Gewöhnen Sie sich an, Sachen immer an derselben Stelle aufzubewahren. Damit gehört langes Suchen der Vergangenheit an!