Dieses Video scheidet die Geister. Roxanne Turner aus dem australischen Queens Rock macht ein Überlebenstraining mit Sohn Max.



Über 10 Minuten lässt sie das neun Monate alte Baby an der Wasseroberfläche treiben. „Wenn man treiben kann, kann man nicht ertrinken“, so das Credo der Mutter.



Die Konfrontationstechnik mag drastisch wirken. Doch der kleine Max lernt schnell. Aus eigener Kraft dreht er sich vom Bauch auf dem Rücken, hält Nase und Mund über dem Wasserspiegel.



In den sozialen Medien entfacht Turner eine Kontroverse mit ihrem Training. Viele Eltern kritisieren die Technik, sie würde zu Stress bei den Kindern führen. Andere loben die Australierin: Im Ernstfall könne die Übung leben retten.