In Großbritannien haben Amateurastronome am Himmel ein grünes Leuchten beobachtet. Bei diesem Phänomen handelt es sich nicht, wie oft angenommen, um Nordlichter, sondern um eine Lumineszenz. Das heißt eine Reaktion zwischen dem Sonnenlicht und den Molekülen in der Erdatmosphäre. Dieses Phänomen, das auch ,,Airglow" genannt wird, ist konstanter als Nordlichter. Es ist zu dieser Jahreszeit schon mehrmals in Großbritannien beobachtet worden. Um es zu sehen, braucht man allerdings eine sternenklare Nacht, so gut wie ohne Lichtverschmutzung.