Besonders im Winter kommt es vermehrt zu Wasserbildung an den Fensterscheiben. Doch Kondenswasser, das permanent auftritt, bedeutet: Schimmelgefahr! Das solltet ihr wissen, um das Problem in den Griff zu bekommen. Kondenswasser setzt sich an den Fenster ab, wenn es dort kälter ist als im übrigen Raum. Deshalb sollte besonders hohe Luftfeuchtigkeit vermieden werden. Das heißt vor allem richtiges Lüften. Beim Stoßlüften wird das Fenster für 10-15 Minuten ganz geöffnet. Das solltet ihr besonders nach dem Duschen machen oder wenn ihr Wäsche im Zimmer der Wohnung trocknet. Sollte Kondenswasser trotz sorgfältigen Lüftens auftreten, solltet ihr einen Blick auf die Fensterisolierung werfen. Möglicherweise gibt es dort undichte Stellen, die für zusätzliche Kälte sorgen und das lästige Kondenswasser an den Scheiben entstehen lassen.