Diese Bilder sollen von einem Kampfjet der US Navy stammen. Mit Hilfe eines Infrarot-Sensors verfolgt der Waffenoffizier der zweisitzigen Super Hornet ein unidentifiziertes Objekt. Es fliegt mit hoher Geschwindigkeit knapp über der Wasseroberfläche. Laut Beschreibung wurde das Video im Jahr 2015 vor der US-Ostküste aufgenommen. Der UFO-Kanal "To The Stars Academy of Arts & Science" hat es exklusiv veröffentlicht - angeblich. Denn ein anderer prominenter UFO-Forscher nährt Zweifel: Secureteam10, einer der bekanntesten UFO-Kanäle bei YouTube. Der Macher weist darauf hin, dass das Video bereits seit zwei Jahren bei Vimeo zu sehen war - mittlerweile wurde dort allerdings gelöscht und wieder neu hochgeladen. Außerdem könne es kaum exklusiv veröffentlicht werden, denn Regierungsmedien unterliegen in den USA nicht dem Schutz des Urheberrechts. Wie so oft bei derartigen Videos fehlt es an detaillierten Informationen. Es bleibt also wieder jedem selbst überlassen, sich ein Urteil zu bilden.