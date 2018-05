Nachdem er in einer Boeing 727 gelebt hat, möchte er nun in eine Beoing 747 umziehen. Der ehemalige amerikanische Ingenieur "Bruce Campbell" lebt seit 15 Jahren in einer 727. Er wollte in einer abgeschiedenen Ecke in Oregon leben. Das Innere des Flugzeugs wurde so umgebaut, dass er in ihm leben kann. Er hat sogar das Cockpit in ein Lesezimmer verwandelt. Er erwarb das Flugzeug damals für 200.000 €. Der Flugzeug-Fan möchte jetzt eine 747 dazu kaufen. Jedes Jahr werden 1200 Flugzeuge zum Recycling abgegeben, so die internationale Gemeinschaft für Flugzeugrecycling.