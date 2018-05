Stormtrooper auf dem Roten Teppich von Cannes. Bei den 71. Filmfestspielen in Südfrankreich wurde am Dienstag der "Star Wars"-Film mit dem Titel "Solo: A Star Wars Story" gezeigt. Und das Interesse war gewaltig. Zur Vorstellung im Festivalpalast kam das gesamte Team rund um den 64-jährigen US-amerikanischen Regisseur Ron Howard, der schon Blockbuster wie "A Beautiful Mind" oder "Apollo 13" gedreht hat. Doch ein Star Wars Film ist dann doch noch mal eine ganz andere Herausforderung: "Es gab eine Reihe von besonderen Herausforderungen, aber auch Vorzüge, wie die sehr talentierten Regisseure Chris Miller und Phil Lord zuvor, die mit viel Hingabe experimentiert haben. Davon profitiert man. Die Dinge, die funktionieren, behält man und versucht dann, darauf aufzubauen." Han Solo, der Protagonist des Films, wird von dem US-Amerikaner Alden Ehrenreich gespielt. Für ihn eine ganz besondere Ehre: "Es ist großartig, ja, es ist großartig, Teil von etwas zu sein, das den Leuten so viel bedeutet. Man arbeitet mit unglaublichen Personen zusammen und es macht eine Menge Spaß." In dem Film geht es um den jungen Schmuggler Han Solo. Das Abenteuer spielt zeitlich vor "Star Wars: Episode IV". Han Solo ist von der Flugakademie geworfen worden, weil er seinen eigenen Kopf hat. Sein Mentor ist ein zwielichtiger Gangster und der schickt ihn auf eine wichtige Mission. Natürlich zusammen mit seinem neuen treuen Freund Chewbacca und an Bord des Millennium Falcon. Der weltweite Start des Films ist für den 23. Mai geplant.