Rezept für 4 Portionen

Zutaten:



500 g frischer Spargel, 250 g Käse (Gouda oder Edamer, in Scheibengeschnitten), 250 g Schinken (gekochter, möglichst große Scheiben), 2 verquirlte Eier, 100 g Mehl, 100 g Semmelbrösel, Öl zum Braten





Zubereitung:



Den frischen Spargel schälen. In Salzwasser mit einemkleinen Stück Butter gar kochen (sollte noch etwas "Biss" haben). Jeweils 2-3 Stangen Spargel je nach Dicke mit einer Scheibe Gouda einwickeln, dann in eine Scheibe Schinken darum wickeln und diese mit Zahnstochern feststecken. Dann werden diese Spargel-Gouda-Schinken-Teilchen in Mehlgewendet und anschließend leicht abgeklopft. Dann durch das verquirlte Ei ziehen und zum Schluss in den Semmelbröseln wälzen. In einer Bratpfanne mit erhitztem Öl so lange anbraten, bis sieknusprig sind. Man kann diesen panierten Spargel heiß oder kalt essen.