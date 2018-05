Immer wieder gibt es am Himmel seltsame Erscheinungen und nicht immer gibt es eine gute Erklärung dafür. Sollten hinter einigen dieser Erscheinungen tatsächlich Ausserirdische stecken? Das dem so sein könnte, meinen Beobachter des Secureteams aus den USA bei diesen Aufnahmen. — Das rot glühende Objekt ist auf einigen wenigen Frames eines Videos aufgetaucht, dass ein Mann in News Mexiko von seinem Hinterhof aus aufgenommen hat. Eigentlich wollte er nur Aufnahmen einer weit entfernten Galaxie machen. Beim Sichten des Materials ist ihm dann dieses rote Object aufgefallen, dass sich offenbar sehr schnell bewegt hat. — Erst dachte der Filmer, dass es ein Satellit, oder ein hoch fliegendes Flugzeug war, aber nachdem das Object nur in 2 Frames des ganzen Filmmaterials aufgetaucht ist, fragen sich die Leute des Securteams nun: Handelt es sich hier eventuell um einen ausserirdischen Satelliten auf einer Umlaufbahn weit draussen im Universum?