In ganz Deutschland wurden am Wochenende Demonstrationen gegen Rassismus organisiert. Eine davon ist die Silent Demo in München. Die Kundgebung wurde von der Stadt München mit 200 Teilnehmern genehmigt. Am Königsplatz versammelten sich rund 25.000 Teilnehmer. Zu Beginn der Demonstration knieten alle Münchner gemeinsam und schwiegen für 8 Minuten und 46 Sekunden. So lange presste der Polizist Derek Chauvin sein Knie in den Nacken von George Floyd, bis dieser nicht mehr atmen konnte. sten. Trotz der hohen Teilnehmerzahl, verlief der Protest friedlich. Die Münchner Demonstranten setzten ein gemeinsames Zeichen: gegen Ausgrenzung, Hass und strukturellen Rassismus – den nicht nur in den entfernten USA stattfindet, sondern auch hier in Deutschland.