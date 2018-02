Diese Aufnahme stammt von Jayaprakash Joghee Bojan. Darauf ist ein Orang-Utan zu sehen, der im Wasser Schutz vor der Waldrodung sucht, obwohl er doch eigentlich wasserscheu ist. Die Waldrodung dient dem Anbau von Ölpalmen. Palmöl ist in praktisch jedem zweiten Lebensmittel aus dem Supermarkt enthalten, auch in dem allseits beliebten Nutella. Wenn der Mensch nicht endlich weniger konsumiert, wird der Lebensraum dieser Tiere zerstört und werden Orang-Utans aussterben, wie so viele bedrohte Tierarten.