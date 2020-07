Sehen Sie im Video: Hitze und Gewitter – so wird das Wetter am Wochenende. Es wird heiß: Der Sommer will es nochmal richtig zeigen. Besonders in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bringt das Wetter die Menschen in dieser Woche ins Schwitzen: Der Spitzenwert liegt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) voraussichtlich bei 38 Grad. Am Wochenende könne es einzelne heftige Gewitter geben. Durchgehend sonnig und trocken sind dagegen die Aussichten für Donnerstag. Es sind Temperaturen bis zu 33 Grad möglich. Auch am Freitag ist mit Dauersonne zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf jedoch 38 Grad. Selbst im höheren Bergland seien dann Temperaturen um die 30 Grad möglich. Ähnlich sind die Werte voraussichtlich am Samstag. Aber an dem Tag gebe auch zeitweise Wolkenfelder, die vor allem Nachmittag gebietsweise dichter seien. Es müsse mit einzelnen teils heftigen Gewittern gerechnet werden: mit Starkregen und Hagel.

