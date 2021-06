Wohnungsbesichtigung

Wohnort Hamburg.Coronabestimmung:Bei Treffen im privaten Bereich sind ab 26. Oktober nur noch bis zu zehn Personen aus maximal zwei Haushalten erlaubt. Makler will vor der Tür bleiben und nach und nach jeweils 2 Interessenten aus einem Haushalt in die Wohnungschicken.Ist das ok oder was kann man machen ?