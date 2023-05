"Eine Rolle spielt Herr Stadlers halbherziges Geständnis nur für die, die den Kaufpreis zurückhaben wollen"

von Monika Dunkel Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler hat im Dieselskandal ein Geständnis abgelegt. Der Rechtsanwalt Marco Rogert, der geschädigte Autofahrer vertritt, nennt es "wachsweich" – denn den Vorsatzvorwurf will Stadler entkräften – aus Haftungsgründen.

Marco Rogert ist Wirtschaftsanwalt bei der Kanzlei Rogert & Ulbrich in Düsseldorf. Er gehört zu den führenden Klägeranwälten im VW-Dieselskandal und hat hier mit seiner Kanzlei circa 70.000 geschädigte VW/Audi-Fahrer beraten oder vertreten. Zudem war er maßgeblich an dem Vergleich zwischen der Verbraucherzentrale Bundesverband und VW beteiligt.

Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler hat über seine Anwältin ein Geständnis abgelegt. Welchen Wert hat es?

Das war wachsweich. Dafür sollte Herr Stadler keine Strafmilderung bekommen. Das Geständnis soll ihm ja ersparen, ins Gefängnis zu müssen. Für mich war das sehr kalkuliert: Er will nicht gewusst haben, dass Fahrzeuge manipuliert worden und dadurch Käufer geschädigt worden sind. Aber er hat es, so sagt er "als möglich erkannt und billigend in Kauf genommen". Als Jurist wissen sie bei dieser Wortwahl, er möchte den Vorsatzvorwurf entkräften.

Sie bezweifeln das?

Die Audi-AG ist ein streng hierarchisch organisiertes Unternehmen. Alle Stränge laufen zum Vorstand. Entsprechend sind auch die ISO-Zertifizierung und die Compliance Vorschriften üblicherweise gestaltet. Dass Herr Stadler nicht gewusst haben will, dass seine Ingenieure Abgasmanipulationstechnik eingebaut haben, halte ich für extrem unwahrscheinlich.

Was für einen Unterschied macht es, ob Vorsatz oder Fahrlässigkeit?

Bei vorsätzlichem Handeln dürfte seine Manager-Haftpflichtversicherung die Schäden und Bußgelder nicht zahlen.

Und für geschädigte Diesel-Fahrer?

Seit dem EuGH-Urteil ist es für geschädigte Diesel-Käufer leichter geworden, ihren Schaden ersetzt zu bekommen. So bekommen sie ihren Wertverlust ersetzt, auch wenn der Hersteller lediglich fahrlässig gehandelt hat. Da spielt also Herrn Stadlers halbherziges Geständnis keine Rolle. Wer allerdings sein manipuliertes Fahrzeug zurückgeben und den Kaufpreis erstattet bekommen will, der hat nur einen Anspruch, wenn dem Hersteller der Vorsatz nachgewiesen wird. Hier bleibt es bei der Ausgangslage.

Im Juni will das Landgericht München über Stadlers Geständnis entscheiden – Ihre Prognose?

Vermutlich gibt es da bereits einen Deal, aber den kenne ich nicht.

Dieses Interview erschien zuerst bei Capital