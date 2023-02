von Norbert Höfler Bei der Lufthansa-Gruppe können Passagiere ab dem 15. Februar mit einem Klick nachhaltiger fliegen. Dafür wird für Flüge in Europa und Afrika eine neue Tarifklasse angeboten, die sogenannten "Green Fares" (Grüne Flugscheine). Wie funktioniert das grüne Fliegen und was kosten die Tickets? Zehn Fragen und Antworten.

Wie funktioniert "grünes Fliegen" und wieviel kostet es mehr?

Die Entscheidung fällt gleich beim Buchen. Der Fluggast entscheidet, ob er mehr Geld für nachhaltigeres Fliegen ausgeben will. Dann bucht er den Tarif "Green Fare". Beispiel: Ein "grüner Flug" von Frankfurt nach Madrid kostet dann 239 Euro statt 189 in der Economy-Class oder 129 Euro in der Economy-Light. Im grünen Tarif sind Gepäck, Sitzplatzreservierung und zusätzliche Status- und Prämienmeilen enthalten. Tests in Skandinavien haben gezeigt, dass derzeit etwa zwei Prozent der Passagiere grüne Tickets kaufen. Ziel der Lufthansa ist es, jedem 20. Gast einen grünen Flugschein zu verkaufen.