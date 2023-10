Lambert Wiesing in der Laube von Schillers Gartenhaus in Jena

von Jenny von Zepelin und Laura Eßlinger Das Außergewöhnliche ist mehr als Protz und Prestige – es ist ein Kraftakt. Ein Gespräch mit dem Philosophen Lambert Wiesing über die Kunst der Extravaganz.

Besser könnte der Treffpunkt für ein Gespräch über Luxus kaum gewählt sein: in Schillers Gartenhaus in Jena, das zur nahe gelegenen Universität gehört. Der berühmte Dichter und Denker erwarb das Haus Ende des 18. Jahrhunderts als Sommerresidenz für seine Familie. Im hinteren Teil des Gartens ließ er ein kleines Türmchen errichten, in das gerade mal ein Schreibtisch und ein Stuhl passten. Den Ausblick und die Ruhe kann man hier ganz allein genießen – was für ein Luxus.