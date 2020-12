Sehen Sie im Video: Fünf Tipps, wie Sie kleine Geschäfte im Lockdown unterstützen können.









Der Lockdown vor Weihnachten trifft die Geschäfte im Einzelhandel hart. Viele Händler bangen wegen Umsatzeinbrüchen um ihre Existenz. Hier sind 5 Dinge, die sie tun können, um kleine Geschäfte zu unterstützen:

Click und Collect-Angebote nutzen:

Viele Läden haben sich auf den erneuten Lockdown längst eingestellt und sind online und telefonisch weiterhin geöffnet. Einige bieten einen Click und Collect-Service an. Die Produkte können bestellt und zum Beispiel auf dem Parkplatz des Geschäfts abgeholt werden. Wichtig dabei: Auch dabei sollte auf die Hygienvorschriften geachtet werden.

Gutscheine verschenken:

Gutscheine gelten in Zeiten ohne Corona als Geschenk zweiter Wahl: In der Pandemie sind sie ein guter Weg, um Ihre Lieblingsläden und -veranstalter zu unterstützen.

Direkt beim Anbieter bestellen:

Wenn Sie online nach Geschenken suchen, kaufen Sie die Produkte direkt beim Laden Ihrer Wahl. Damit kommt der volle Betrag auch bei dem Geschäft an.

Geschäfte in den Innenstädten nicht vergessen:

Kleinere Läden in Wohngebieten kommen besser durch die Coronazeit als Geschäfte in der Innenstadt oder an touristischen Orten. Viele Menschen im Home Office unterstützen die Läden in ihrer Nachbarschaft. In den Innenstädten bleiben die Büros leer und das Weihnachtsgeschäft bricht ein. Nach Umfragen des Handelsverbands Deutschland sehen 60 Prozent der Händler in Innenstädten ihre Existenz bedroht.

Hilfe anbieten:

Bieten Sie den Ladenbesitzern Hilfe an, wo sie gebraucht wird. Die kann sehr unterschiedlich sein: z. B. in Form einer freundlichen Nachricht, einer Weiterempfehlung oder positiven Kundenrezension. Auch im Netz gibt es Plattformen von kleinen Geschäfteinhabern für andere Betroffene: Unter der Webseite 2gather.jetzt werden zum Beispiel seit Beginn der Corona-Krise Infos über Finanzen und Zuschüsse für Klein-Unternehmen zusammengefasst.

