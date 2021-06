50-Euro-Scheine werden auf eBay für bis zu 700 Euro angeboten. Doch was macht den Geldschein so wertvoll, dass er für das 14-fache seines Wertes angeboten wird?Der Verkäufer gibt an, dass der Stern auf der Rückseite weit in die Seriennummer hineinragt und nicht ganz gedruckt ist.Auch andere Anbieter verkaufen 50-Euro-Scheine für das Vielfache ihres eigentlichen Wertes. Oftmals werden Scheine mit Druckfehlern oder besonderen Merkmalen angeboten.Richtig ist, dass viele 20- und 50-Euro-Scheine bei Sammlern heiß begehrt sind – wenn sie über ein besonderes Merkmal verfügen. Nämlich eine seltene Seriennummer.Zum Beispiel, wenn die Seriennummer aus vielen gleichen, aufeinanderfolgenden Zahlen besteht oder wenn sich die aufeinanderfolgenden Zahlen rhythmisch wiederholen.Auch ein sogenanntes Palindrom in der Seriennummer steigert die Chance, einen wertvollen Geldschein in den Händen zu halten. Ein Palindrom besteht, wenn die Nummer sich von vorne und hinten gleich lesen lässt. Zum Beispiel: 23499432.Lesen Sie auch: