Der Clip "ABSOLUT - The Vodka With Nothing To Hide" in voller Länge bei Youtube.





Das ist Gunnar. Warum er nackt ist? Das weiß eigentlich keiner so recht. Das hier ist nämlich ein Werbevideo für einen Wodka-Hersteller. "Wir verwenden ausschließlich Weizen, der aus Åhus (Schweden) kommt. Und wir kennen jeden Farmer namentlich." Gunnar führt durch den Produktionsstandort des Wodkas im schwedischen Åhus. Alle 28 nackten Darsteller in dem Werbevideo sind tatsächlich Angestellte der Firma. Wir stellen bis zu 600.000 Wodka-Flaschen pro Tag her. Und sie haben einen sehr hohen Standard. "Ich kann es nicht ertragen, es anzusehen." Doch die größte Zutat, die den Absolut-Vodka ausmacht, sind unsere Leute. "Dieser Wodka hat absolut nichts zu verstecken! Willkommen bei Absolut!"