von Laura Eßlinger sowie von Nadine Oberhuber Viele Unternehmen sind so günstig bewertet wie selten. Die Rezession könnte die Märkte noch einmal durchrütteln – doch langfristig aussichtsreiche Titel findet man trotzdem: zehn Aktienempfehlungen.

Dieser Artikel ist eine Übernahme von Capital+, dem digitalen Premium-Angebot von Capital. Für Sie als stern PLUS Abonnenten ist er exklusiv hier bis zum 03.01.2023 abrufbar. Danach wird er wieder ausschließlich für Capital+-Abonnenten zu lesen sein unter www.capital.de/plus

Selten gingen die Meinungen so weit auseinander, wohin sich die Aktienmärkte in den nächsten zwölf Monaten entwickeln werden. Während manche schon "das Jahr der Rendite" ausrufen wie die Investmentgesellschaft Morgan Stanley, sind andere noch skeptisch, ob sich die Vorzeichen an den Börsen bereits 2023 wieder drehen – so etwa Barclays.